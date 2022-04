Caxias do Sul antecipa início da vacinação contra a gripe e sarampo para crianças

A prefeitura de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, antecipa para esta segunda-feira (25) o início da campanha de vacinação contra Influenza/ gripe e contra o sarampo para crianças de seis meses a menores de cinco anos (quatro anos, 11 meses e 29 dias). A decisão segue orientação estadual, em função da necessidade de ampliar a cobertura vacinal para esse público.

As duas vacinas para as crianças estarão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde do município. O imunizante contra o sarampo é o tríplice viral.

"O objetivo principal da campanha é vacinar indiscriminadamente contra o sarampo crianças de seis meses a menos de cinco anos, além de vacinar o mesmo público contra a Influenza. As duas vacinas podem ser feitas no mesmo dia", esclarece a diretora da Vigilância em Saúde, Juliana Argenta Calloni.