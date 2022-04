A cidade de Sapiranga é destaque no ranking de reemprego, desenvolvido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que administra o Sistema S - Serviço Social do Comércio (Sesc) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Conforme os índices presentes no mapeamento, que teve como base de dados o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a cidade fica atrás apenas de Vacaria e Gramado em todo o Estado, ocupando a 12ª posição entre os 5.570 municípios brasileiros. O levantamento detalha as cidades com maior taxa de expansão do mercado de trabalho com carteira assinada entre junho de 2020 e fevereiro de 2022. Os índices levam em consideração os números referentes à admissões e demissões neste período de 20 meses. Sapiranga aumentou em 25% a oferta de empregos neste período, com a criação de 4.152 postos de trabalho e um saldo positivo de 122 vagas desde o início da pandemia.