Museu da Baronesa terá atividades pelo aniversário de 40 anos

No ano em que o Museu da Baronesa completa o 40º aniversário, a Prefeitura de Pelotas e a direção da instituição planejaram uma série de ações que serão realizadas ao longo do ano para comemorar seu jubileu de rubi. A intenção é enaltecer sua história e promover a interação com a comunidade - mesmo que o prédio de 160 anos esteja fechado para reformas.

Abrindo o calendário de atividades, na segunda-feira (25), pelo canal do YouTube do Museu, às 9h, será lançado o selo comemorativo, com um vídeo explicativo sobre o processo criativo para produzi-lo. Já às 18h, pelo Instagram e Facebook da instituição, será aberta a exposição virtual "Lendo o passado, escrevendo o futuro: 40 anos do Museu da Baronesa", com a apresentação de trechos da correspondência que a Baronesa Amélia mantinha com sua filha Sinhá.

A partir das 150 cartas trocadas entre mãe e filha, foram selecionadas 28, que deram origem a conjuntos de cards. No primeiro, aparece a imagem da carta original manuscrita; no segundo, um pequeno trecho transcrito para facilitar a leitura; e, depois, alguma(s) curiosidade(s) sobre o assunto narrado.

Na solenidade de lançamento, será apresentado o primeiro trecho de carta, em cards. Depois, também nas redes sociais do Museu (Instagram e Facebook), em cada dia, será postado um trecho de outra carta, ao longo dos 27 dias seguintes. Também será feita uma versão em Braile, que será exposta na Escola Especial Louis Braille e junto à exposição presencial, que será realizada na Semana de Pelotas, em julho.