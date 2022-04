BRDE aprova R$ 38,9 milhões para investimentos em Caçapava do Sul

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) anunciou, nesta quarta-feira (20), a aprovação de duas operações que representam R$ 38,9 milhões em novos investimentos no Rio Grande do Sul, em especial no fortalecimento do agronegócio nas regiões da Campanha e Sul do estado. Entre as linhas de crédito aprovadas, o banco está disponibilizando R$ 33,92 milhões para a ampliação da capacidade de armazenagem da Cooperativa Tritícola Caçapavana (Cotrisul), além de R$ 5 milhões contratados pela prefeitura de Caçapava do Sul para a aquisição de máquinas e veículos.

Os termos foram assinados durante evento na sede da Associação dos Funcionários da Cotrisul e que contou com a presença do diretor de Planejamento do BRDE, Otomar Vivian. O diretor salientou os impactos que os novos investimentos representam para Caçapava do Sul e municípios vizinhos. "É um momento de muita satisfação. Primeiro, por que estamos reafirmando a missão estratégica do banco em apoiar o agronegócio, que tem enorme peso na economia gaúcha. Fico igualmente feliz em ver mais uma parceria com os municípios, algo que me propus ao assumir como diretor do BRDE, além de ser na minha terra natal", enfatizou Otomar.

Com sede em Caçapava e unidades operando em Cachoeira do Sul, Santana do Boa Vista, Piratini e Lavras do Sul, a Cotrisul é referência na comercialização do arroz e outros grãos, beneficiamento de sementes, e venda de insumos e rações para as cidades gaúchas e também outras regiões do Brasil. Com a nova linha de crédito, segundo o presidente da empresa, Gilberto Dickel da Fontoura, será possível ampliar a capacidade da cooperativa na armazenagem dos produtos colhidos na região e potencializar as vendas da Cotribusl. Além da capacidade em produzir 100 mil fardos de arroz por mês, a Cotrisul presta assistência técnica aos produtores rurais associados na cooperativa.