Pontes no interior de Novo Hamburgo passam por obras

A secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Viários de Novo Hamburgo realiza a manutenção das estradas de Lomba Grande. Nesta semana, em uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Smed), foi iniciada a reformada de pontes de madeira para a segurança no trânsito do transporte escolar no bairro rural hamburguense.

Foram totalmente reformadas pontes nas estradas Alvino Alberto Jungbluth e Frederico Breitenbach, que receberam uma nova estrutura com as instalações de novos pranchões. Outras estradas poderão também receber os serviços. "É um trabalho contínuo a manutenção das estradas de Lomba Grande. Vale lembrar que são mais de 240 km de vias que estamos sempre realizando a conservação. Recebemos um pedido da Smed e prontamente realizamos os serviços", destaca a secretária, Greyce da Luz.

Serviços de patrolamento, colocação de brita, abertura de valos e instalação de canos para o escoamento das águas pluviais são realizados de forma constante nas vias rurais. Recentemente, as estradas Adyr Paz Pereira, Alvino Alberto Jungbluth, Valter Rudolfo Cassel e Willy Moehlecke passaram por conservação.