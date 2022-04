Gravataí tem aumento no número de pagantes nos ônibus

O programa de incentivo ao uso do transporte público em Gravataí, na Região Metropolitana, vem alcançando resultados positivos nos primeiros três meses de execução. O número de passageiros transportados vem crescendo desde que o valor da passagem foi reduzido de R$ 4,80 para R$ 3,75, no primeiro dia deste ano.

Segundo o secretário de Mobilidade Urbana de Gravataí, Guilherme Ósio Jerônimo, tradicionalmente o número de passageiros apresenta queda em fevereiro na comparação com janeiro. Porém, nesse ano, houve o inverso. Esse índice cresceu em 12,09%, passando de 196 mil para 219 mil passageiros pagantes. Já em março, o número de passageiros foi de 280 mil, aumento de 30% em relação ao último mês do ano passado - em dezembro foram 216 mil pagantes.

A prefeitura não descarta a possibilidade de uma nova redução no valor da passagem no futuro. Além disso, nas próximas etapas do Procoletivo, estão previstas a aquisição de novos ônibus, implementação de veículos com ar-condicionado e outras ações de melhoria.

"Quebramos um círculo vicioso, em que a tarifa subia, o número de passageiros diminuía e a qualidade do serviço piorava. Assim, uma das etapas do programa será a implementação de melhorias no serviço. Por enquanto, já estamos retomando linhas e incrementando novos horários, passando de 300 para 539 horários", complementa o secretário de Mobilidade Urbana.

Outro dado positivo apresentado é em relação ao Índice de Passageiros Equivalente por Quilômetro (IPKe), que expressa a relação entre a quantidade de passageiros pagantes transportados e a quilometragem percorrida. O aumento na comparação entre março e dezembro, último mês com o valor da passagem anterior, é de 60%, passando de 1,03 para 1,65.

Com isso, apesar da preocupação com o aumento do diesel, em março, insumo que representa cerca de 30% dos custos do sistema de transporte, o aporte da Prefeitura se manteve estável em relação ao mês anterior. O município subsidia o sistema com recursos advindos dos royalties do petróleo.