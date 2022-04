São Borja realiza mutirão de limpeza contra a dengue

Por conta do alerta e prevenção contra o mosquito transmissor da dengue e chikungunya, as equipes da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Urbanos, Segurança e Trânsito de São Borja realizaram mutirão de limpeza e visita às residências, além da dedetização com ibseticida pelas ruas, com o objetivo de eliminar possíveis focos do mosquito. A primeira ação ocorreu no Bairro Florêncio Aquino Guimarães, e estão previstas para os próximos dias atividades em demais bairros e regiões do município.

O prefeito em exercício, Roque Feltrin, reforça que além das ações realizadas pelas equipes, a conscientização da população é fundamental. "Reforçamos com toda a comunidade a importância do cuidado individual em cada residência, nosso objetivo é em trabalho conjunto, eliminarmos o maior número possível de focos dos mosquitos, evitando assim, a transmissão", afirma. A secretaria de Saúde relembra ainda, os principais cuidados e alerta aos sintomas, enfatizando que em casos de suspeita, deve ser procurado o atendimento médico o mais rápido possível para os devidos encaminhamentos.