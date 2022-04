Estrela recebe primeiro ecoponto para descarte de resíduos

Em um ato simbólico, foi inaugurado o primeiro ecoponto de Estrela. A estrutura, especialmente projetada para a separação, depósito de resíduos sólidos em diferentes materiais, fica junto à entrada lateral do Parque Princesa do Vale e foi uma iniciativa do Rotary Club de Estrela, que custeou todo o espaço, em parceria com a prefeitura.

A unidade será um modelo piloto para outros ecopontos que o departamento de Meio Ambiente pretende instalar em alguns bairros do município. O ecoponto é uma lixeira própria para o depósito de resíduos exclusivamente sólidos, mas que não devem ser descartados em lixeiras comuns. Há espaços reservados e separados por quatro cores/grupos, conforme os materiais: eletrônicos, baterias e pilhas; plásticos; vidros; metais e alumínios.

Alunos da Escola Estadual Vidal de Negreiros foram convidados a testemunhar o ato e foram os primeiros a utilizarem a estrutura. A governadora do Rotary Clube, Evanisa Fatima Reginato Quevedo Melo, se dirigiu aos alunos aos falar do ecoponto. "Utilizem, façam bom proveito dessa estrutura, sirvam de exemplo e disseminem essa ideia que deve ser cada vez mais abrangente pois se faz também cada vez mais necessária, e neste caminho a educação Ambiental é de extrema importância", disse ela, ao lembrar da importância de dar a destinação correta aos resíduos.

A diretora do Meio Ambiente, Tanara Schmidt, salientou. "Tudo o que aqui for descartado terá sua destinação adequada. O lixo que aqui for depositado de forma segregada será encaminhado à nossa Usina de Tratamento de Lixo municipal, onde além de ganhar um destino adequado, será reciclado e depois comercializado, gerando renda e empregos", explicou. "O ecoponto será referência para outros que serão instalados em demais pontos do nosso município, dentro de um trabalho maior de conscientização e educação ambiental que é muito difundido em nossas escolas e valorizado em nossa sociedade, na busca de uma cidade cada vez mais referência estadual quando falamos em sustentabilidade e respeito ao meio ambiente como um todo", complementou.