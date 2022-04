Imunização contra a gripe está abaixo do esperado em Estrela

Ter deixado para a última hora. É a justificativa que a equipe de vacinação de Estrela espera que o público-alvo da primeira fase da 24ª Campanha Nacional contra a Gripe possa ter feito. Isso porque a 10 dias do fim da fase que prioriza a imunização de idosos acima de 60 anos, pouco mais de 30% já realizou a vacina Influenza.

Considerando o comportamento de outros anos e campanhas, a procura deste público-alvo pela vacina se intensifique na reta final do período exclusivo ou a partir do momento que for aberta a segunda fase, dia 2 de maio. Conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde, são 6.6 mil idosos aptos a receberem a vacina no município, mas apenas três mil buscaram a imunização até então, pouco mais de 30% do total, enquanto a meta é vacinar 95% do público-alvo.

Os profissionais de saúde também são grupo prioritário da primeira fase, mas não há uma base de dados coesa, pois os mesmos podem buscar a imunização em outros locais de trabalho, cidades, ou mesmo não estarem ativos. Até então são mais de 450 profissionais imunizados.

Para a coordenadora das campanhas de vacinação do município, Ana Carolina Lopes, a baixa procura até então já era algo esperado. "Muito se falou em Covid, e a imunização contra as outras doenças foi um pouco desprezada pela população. Por ser a Covid uma doença motivo de óbitos em todo o planeta, ocupava as manchetes dos noticiários e as conversas das famílias, todos queriam logo realizar a sua dose. É o mesmo caso da dengue agora. Já a preocupação das pessoas para com a gripe não é a mesma pois não é vista com tanta periculosidade", explica. No entanto, ela projeto que a procura aumente até o fim do mês.