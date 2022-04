Sesc Alegrete terá passeio ao Jardim das Esculturas

Considerado o maior parque de esculturas da América Latina, o Jardim das Esculturas, na cidade de Júlio de Castilhos, é o próximo destino do "Partiu Natureza" através do Sesc Alegrete. O passeio acontece no dia 1º de maio, com saída prevista para 6h e retorno às 17h, ambos na unidade do Sesc da cidade.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do Sesc, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. O investimento é de R$ 330,00 para associados e R$ 360,00 para o público geral e inclui transporte, ingresso do Jardim, trilha e almoço.

O Jardim das Esculturas possui uma área de 70 mil metros quadrados, com mais de 700 obras, que medem de 1 a 6 metros de altura. Expostas em áreas verdes, amplos jardins e trilhas, as peças formam uma verdadeira galeria de arte a céu aberto e proporcionam diversão e cultura para crianças e adultos.