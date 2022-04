Projeto social de esportes completa 7 anos em Canoas

O esporte é um dos mais eficientes mecanismos de transformação social. E um grande exemplo disso é o sucesso do projeto Primeiro Saque, realizado na Karuna Comunidade de Aprendizagem, em Canoas, que completa 7 anos em abril. Iniciado em 2015, a iniciativa é destinada para crianças e adolescentes entre 5 e 16 anos, em situação de vulnerabilidade social, que estudam na rede pública do município.

No projeto, os jovens são estimulados em atividades que contribuem para o seu desenvolvimento e autonomia, no turno inverso ao da escola. "Desenvolvemos inteligências múltiplas para crianças através dos esportes (tênis, futebol, capoeira, natação, judô e vôlei), autoconhecimento, teatro, desenho, sustentabilidade, estudos, brincadeiras e lanche. As atividades permitem a integração de diversas habilidades, complementam a formação educacional, estimulam o desenvolvimento da autonomia das crianças e comunidade", explica Matheus Triska, que encabeça o projeto.

A ideia da iniciativa surgiu justamente com Triska, que foi voluntário em outros projetos sociais e tem sua trajetória ligada ao tênis, pois foi selecionado para participar de um treinamento nos Estados Unidos - Sport for Community - que viabilizou o início do Primeiro Saque. Desde então, já são mais de 400 crianças atendidas, 600 horas de tênis, 400 cestas básicas doadas e 5.200 horas de atividades realizadas. Atualmente, 70 jovens são atendidos.

"Tem sido uma jornada e tanto desde o início das atividades. Começamos tímidos, mas com o tempo e com a força dos amigos, colaboradores, voluntários e padrinhos, crescemos e ampliamos as atividades. O apoio da Doctor Clin tem sido fundamental nesta nossa caminhada. Vamos construir os próximos 7 anos juntos", disse Triska.