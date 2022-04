Universidade Feevale e Instituto Caldeira firmam parceria

Foi formalizada uma parceria entre a Universidade Feevale e o Instituto Caldeira, com o objetivo de promover esforços conjuntos para fomentar o empreendedorismo inovador e o desenvolvimento do ambiente de inovação. Participaram da assinatura do convênio de cooperação, que aconteceu no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, o reitor da Universidade, Cleber Prodanov, e o diretor Executivo do hub da capital, Pedro Valério.

A partir da parceria serão desenvolvidas ações entre a universidade, por meio do Feevale Techpark, e o Instituto, a fim de levar os programas e serviços executados no parque tecnológico da Feevale para dentro do Instituto. Da mesma forma, as empresas do Feevale Techpark poderão utilizar a infraestrutura e serviços do hub de inovação de Porto Alegre.

Cleber Prodanov lembra que a instituição está em Porto Alegre para somar e para levar o seu DNA empreendedor e inovador para a capital gaúcha. "A parceria com o Instituto Caldeira irá fortalecer, significativamente, o ecossistema da inovação em Porto Alegre e região", afirma.

Na opinião de Pedro Valério, diretor Executivo do Instituto Caldeira, é com muito entusiasmo que o hub da capital vê essa aproximação. "A conexão com as grandes universidades do Estado é fundamental para a prosperidade do ecossistema de inovação, e há um universo muito grande de oportunidades de articulações conjuntas. Estamos conversando, desde a perspectiva de formação de talentos, em uma visão de longo prazo, mas, principalmente, da aproximação das grandes empresas com os empreendedores da região e das startups da região, conectadas ao Feevale Techpark, estarem próximas de toda a comunidade daqui do Instituto", completa.