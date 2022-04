Barragens de Bagé voltam a sofrer com a escassez de chuvas e reduzem volume

A situação de escassez de chuvas continua na região da Campanha gaúcha e volta a atormentar os moradores de Bagé. Em abril, até o momento, a Estação de Tratamento de Água (ETA) registrou apenas 21,3 milímetros de precipitação. O índice está muito inferior à média histórica do mês, que é de 97,5 milímetros. Mais de 400 cidades gaúchas seguem em situação de emergência pela estiagem.

Neste cenário, as barragens do município apresentam níveis preocupantes. A Sanga Rasa está 5,85 metros abaixo do normal. Já a barragem do Piraí está 3,30 m aquém da normalidade. A Emergencial, por sua vez, está 0,60 m abaixo do nível máximo. Quando a cidade entrou em racionamento de 12 horas, em fevereiro, a Sanga Rasa estava 4,30 metros abaixo do normal.

Desde outubro do ano passado, Bagé apresenta chuvas escassas. O único mês, desde então, que teve precipitação um pouco acima da média foi fevereiro, quando choveu 97,2 milímetros e a média histórica era 112 milímetros. "Caso não ocorram chuvas significativas e não houver consciência da população para poupar, teremos que aumentar o racionamento", afirma Franco Alves, diretor do Daeb. A medida de rodízio de fornecimento de água permanece, por enquanto, de 12 horas na cidade, com o setor 1 sendo abastecido das 03h às 15h e o setor 2 das 15h às 03h.