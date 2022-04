Caxias do Sul deve iniciar projeto com mão de obra prisional

Ressocializar e qualificar apenados para o mercado de trabalho é uma das pautas que está em tratativas em Caxias do Sul. A prefeitura está desenvolvendo projetos com utilização de mão de obra prisional para manutenção de prédios públicos. Para isso, um grupo de secretários conheceu projetos semelhantes desenvolvidos com sucesso em outras cidades para colocar em prática em Caxias do Sul.

O case de estudo deste projeto vem do trabalho desenvolvido em Pelotas, idealizado pelo funcionário público Leandro Leizteke Thurow, que desde a criação, em 2015, garantiu a revitalização de cerca de 30 prédios da saúde e mobilizou mais de 150 trabalhadores do regime semiaberto. O projeto também oportunizou a criação de uma fábrica de tubos e blocos de concreto em que os trabalhadores são apenados participantes da ação na cidade.

Na reunião online, Thurow explicou aos secretários e equipes sobre a inserção do projeto na cidade e expôs as dificuldades e as realizações para a execução. "É fácil a sociedade concordar que os apenados devem trabalhar, mas isso muda imediatamente quando sugerimos que eles trabalhem no meio de nós", comentou. Outro ponto importante abordado foi o trabalho desenvolvido e a continuidade do mesmo, que trouxe melhoria não só para saúde pública da cidade, como também foi fundamental para humanização e ressocialização de apenados.

A vice-prefeita Paula Ioris, coordenadora da iniciativa em Caxias do Sul, expôs aos participantes o projeto que a prefeitura desenvolve para inserção na cidade do Programa de Revitalização de Unidades Básicas de Saúde. O programa tem como objetivo melhorar e revitalizar a estrutura dos espaços físicos das UBSs, bem como promover o acesso ao trabalho e à reintegração social de pessoas privadas de liberdade. A iniciativa prevê o pagamento de um salário-mínimo mensal à pessoa privada de liberdade, incluindo alimentação e vale-transporte, quando necessário.

A reunião serviu para unificação dos trabalhos para desenvolvimento da carta proposta para a participação no Programa de Revitalização de Unidade Básica Saúde, do governo federal, que tem verba pública com repasse financeiro do Ministério da Saúde no valor de R$ 30 mil por espaço revitalizado em um ano. Após o alinhamento, ficou definida nova data de reunião, em maio, para a estruturação do projeto com a participação dos responsáveis pela sua condução, a fim de sacramentar a entrada do município na iniciativa federal.