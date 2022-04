Caxias do Sul abre o primeiro hospital exclusivo para gatos do Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul conta com seu primeiro hospital veterinário exclusivo para atendimento de felinos. A Gatices abriu as portas em Caxias do Sul com o objetivo de oferecer serviços 24h por dia, com estruturas específicas para os bichanos, certificadas pela American Association of Feline Practitioners como padrão ouro no Cat Friendly Practice (Clínica Veterinária Amiga do Gato).

“O Brasil conta com poucos hospitais veterinários exclusivos para gatos, e o fato de o Estado poder disponibilizar esse serviço é de extrema importância”, destaca a vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul (CRMV-RS), a médica veterinária Regina Costamilan, que visitou a instituição de saúde.

Como os felinos possuem comportamentos e necessidades muito específicos, ter atendimento exclusivo para eles facilita em muito o acompanhamento de sua saúde e garantia de seu bem-estar. “Os gatos são territorialistas, então se sentem inseguros fora de casa, onde são submetidos a estímulos diferentes, como sons e cheiros, e ficam tensos com a presença de cães”, explica Regina. Por isso, contar com ambientes exclusivos e usar técnicas próprias para manipular os bichanos ajuda a reduzir ao máximo o nível de estresse que os pets podem ter durante o período em que forem levados para uma simples consulta ou precisem de internação.

A Gatices foi criada em 2013 como e-commerce de produtos exclusivos para gatos. Em 2015, transformou-se na Gatices Cat Shop e Clínica Veterinária Especializada em Felinos.

Neste ano, as sócias Lariça Poggere, Mariana Marocco , a médica veterinária Raquel Redaelli e a médica veterinária Deisy Lerner inauguraram o hospital, que foi vistoriado pela Fiscalização do CRMV-RS no dia 7 de março e junto a ele a Cat Store, loja com produtos exclusivos para felinos.

De acordo com Rodrigo Freddi, coordenador do Setor de Fiscalização do CRMV-RS, o Gatices Hospital Veterinário cumpre todos os requisitos estabelecidos na Resolução 1275/2019 para atendimento, desde o bloco cirúrgico, estrutura de internação e realização de exames clínicos, laboratoriais e de imagem.