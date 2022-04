Instituto inicia curso de jovens aprendizes em Canguçu

O Instituto Crescer Legal, instituição que oferece uma formação sobre empreendedorismo e gestão para jovens do meio rural por meio da Lei de Aprendizagem, apresentou a terceira turma de jovens aprendizes em Canguçu. Em 2022, 18 aprendizes participam do curso no contraturno escolar no município.

As atividades são viabilizadas por meio da parceria com o município, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação. O evento de apresentação dos jovens na cidade contou com a participação de diversas autoridades, representantes de entidades e associados do Instituto. "O apoio da prefeitura é importante, estamos há três anos com o Programa de Aprendizagem Rural na cidade, e foi em Canguçu que iniciamos o Programa de Boas Práticas, de empreendedorismo para a educação. O Instituto Crescer Legal oferece uma nova visão de vida para os jovens do meio rural e valores como a disciplina e conhecimento que fazem a transformação", destaca o presidente do Instituto Crescer Legal, Iro Schünke.

O instituto estimula o protagonismo juvenil, possibilitando uma atuação consciente e cidadã, para que cada adolescente possa ser agente do seu próprio futuro. Além disso, a instituição inova ao proporcionar um curso de gestão, por meio da Lei da Aprendizagem, permitindo ao jovem renda própria.

"Estamos no terceiro ano dessa parceria com o Instituto Crescer Legal em Canguçu, esse projeto fortalece o vínculo dos jovens com o município. O programa leva oportunidades para que os adolescentes estejam preparados para os desafios que estão sendo apresentados em nossa frente, além de contribuir com o avanço da agricultura que é dos fortes pilares da região. Os valores apresentados pela turma mostram a importância do trabalho em conjunto, união e respeito", afirma Marcus Vinicius Müller Pegoraro, prefeito de Canguçu.