Pelotas aumenta fiscalização acerca do comércio informal

O município de Pelotas vai intensificar a fiscalização no perímetro central, a fim de coibir o comércio informal e a consequente ocupação indevida do espaço público. A ação vai se iniciar no Calçadão, na rua Andrade Neves e adjacentes, e será feita por equipes de vistoria da secretaria de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana (SGCMU), as quais contarão com o apoio, de forma integral, da Guarda Municipal (GM).

Indígenas poderão permanecer nas ruas, já que possuem liberação da prefeitura para vender materiais produzidos por eles. Os demais ambulantes serão removidos do Calçadão e terão os produtos recolhidos pelos agentes, pois não existe autorização para ocupação do espaço público, conforme pontuou a comandante da Guarda Municipal, Cíntia Aires. "É uma importante retomada do espaço público. A Guarda Municipal estará apoiando integralmente a fiscalização na área central. Essa ação vai acontecer de segunda-feira a sábado, e irá se estender até o momento que se resolva a situação do comércio informal", completou Aires.

O município oferece aos trabalhadores informais espaços no Pop Center, com condições especiais, para que deixem de atuar de maneira irregular. Os interessados em alugar bancas devem entrar em contato com o setor administrativo do local para mais informações.