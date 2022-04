Pelotas desativa Centro Covid e prepara construção do novo HPS

Depois de praticamente dois anos e mais de 104 mil atendimentos, o Centro de Atendimento a Síndromes Gripais de Pelotas, o Centro Covid, vai encerrar as atividades no próximo dia 18. O anúncio foi feito pela prefeita Paula Mascarenhas na quarta-feira (13), durante cerimônia de encerramento no local. A estrutura, agora, será desocupada e passará por obras para sediar o novo Hospital de Pronto Socorro (HPS Regional.

O Centro Covid iniciou o atendimento ao público no dia 24 de abril de 2020, inicialmente administrado pela prefeitura e depois sob gestão compartilhada com o Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano (IBSaúde). Em novembro do mesmo ano passou a atender também os casos de síndrome gripais em adultos, ficando só com este público a partir de dezembro do ano passado.

De janeiro de 2021 até a última terça-feira (12), o local havia registrado 104.386 atendimentos entre demanda espontânea (porta aberta) pediátrico, adulto e porta aberta pelo Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 24 horas. O pico de atendimentos foi registrado em março do ano passado, quando a unidade estava com os 25 leitos de enfermaria e os quatro de UTI ocupados.

"O nosso Centro Covid cumpriu brilhantemente o seu papel, a sua missão, e agora nos cabe reconhecer o trabalho de tantos profissionais das mais diversas áreas que arriscaram suas próprias vidas para salvar a dos outros. Eles se dedicaram com espírito público, com determinação, muitos se afastando de suas próprias famílias, tiveram empatia e salvaram inúmeras vidas", ressaltou Paula Mascarenhas.

Conforme a secretária de Saúde de Pelotas, Roberta Paganini, o Centro Covid foi um espaço imprescindível diante do que se passou no enfrentamento à pandemia. "Chegamos a esse momento porque a pandemia arrefeceu. Essa era uma estrutura credenciada ao Ministério da Saúde como hospital de campanha e já não há mais nenhum hospital nesses moldes credenciado, ele tem um custo muito significativo ao Município e agora esses recursos serão direcionados a outras ações de saúde, inclusive em necessidades resultantes da própria pandemia", explicou Roberta.

Com o fim do local, iniciam as obras para a construção do novo Hospital de Pronto Socorro Regional, que será erguido com aproveitamento de parte da atual estrutura. "Será um novo espaço viabilizado por meio do governo estadual. É uma obra muito aguarda e importante. Quem sabe aqui mesmo neste local, novas oportunidades surjam, inclusive para estes homens e mulheres a quem somos muito", destacou Paula.