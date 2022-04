Prefeitura de Erechim vai investir R$ 5,8 milhões na construção de uma usina fotovoltaica no município

A prefeitura de Erechim vai investir na construção de uma usina solar fotovoltaica. Segundo a secretária de Administração, Izabel Ribeiro, o projeto está pronto e deve ir para licitação nos próximos dias.

Izabel comenta que os recursos próprios, que devem ser aplicados nesta obra, giram em torno de R$ 5,8 milhões, e tem uma previsão de retorno do investimento de três anos. "Isso significa economia e maior capacidade para o município investir mais nas áreas prioritárias", disse a secretária.

Conforme o secretário de Planejamento, Paulo Jeremias, a usina solar fotovoltaica terá 1 megawatt de potência, com 2.688 módulos placas solares fotovoltaicas. "A usina vai gerar uma economia de 80% nas contas de luz dos prédios públicos municipais, como escolas e setores administrativos", afirma. Nos próximos dias, o município deve iniciar as obras de terraplanagem no terreno do município, que vai ser instalada a usina solar, na rua João Batista Cantelle Filho.

A usina solar fotovoltaica é um dos projetos que faz parte do programa municipal Investe Erechim, que prevê investimentos superiores a R$ 1 bilhão nas áreas de saúde, educação, infraestrutura, assistência social, qualificação profissional e tecnologia, numa parceria entre poder público e iniciativa privada.