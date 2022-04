Canoas vai interligar câmeras de particulares ao Centro de Comando

Um novo sistema deve garantir mais proximidade entre os órgãos de segurança de Canoas e a comunidade. O prefeito em exercício, Nedy de Vargas Marques, assinou o edital para abertura de inscrições ao Termo de Credenciamento ao PICI - Programa Interação Comunitária Inteligente -, com integração de câmeras privadas (direcionadas ao público) ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

A meta é interligar 100 câmeras em até 120 dias. Atualmente, a prefeitura conta com 107 câmeras próprias de videomonitoramento instaladas em diferentes pontos da cidade. O programa possibilitará que pessoas e entidades representativas interessadas possam compartilhar imagens de câmeras de videomonitoramento de circuito fechado de televisão, particulares ou corporativas, direcionadas ao espaço público. O mesmo permitirá o envio ou o acesso remoto destas imagens diretamente ao Centro Integrado de Comando e Controle.

A prefeitura começa a receber inscrições da população e empresários que desejam compartilhar as imagens capturadas pelas suas câmeras de segurança, através de sistema interligado com a secretaria municipal de Segurança Pública e Defesa Civil. Interessados podem acessar o formulário na página principal do site da prefeitura de Canoas (www.canoas.rs.gov.br). Esse cadastro formalizará a adesão ao Termo de Credenciamento com o município, visando à implementação de ações conjuntas que assegurem a realização do Programa Interação Comunitária Inteligente.

"Esta integração, das câmeras privadas ao Centro Integrado de Comando e Controle da Prefeitura de Canoas, certamente, vai colaborar para o trabalho de prevenção e enfrentamento à violência, aproximando vários setores dos órgãos de segurança", observa o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, delegado Emerson Wendt. Ele destaca que nos últimos dias duas empresas já estão em fase de teste com a nova metodologia.