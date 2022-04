Novo CAPS de Caxias do Sul deve atender 450 pessoas

A secretaria da Saúde de Caxias do Sul vai ampliar o atendimento voltado à saúde mental. Na segunda-feira (18) será inaugurado o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Integração. Este é o segundo CAPS voltado a atender adultos com transtorno mental grave e persistente.

O novo espaço segue o mesmo modelo do CAPS Cidadania, com equipe multidisciplinar que pode ser composta por profissionais de diversas áreas, como psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, médicos, oficineiros e outros. "Nem sempre as dores são físicas, a maioria delas são de ordem emocional, e até mesmo as dores físicas muitas vezes são causadas por questões emocionais. Então, ter o atendimento ampliado na área de saúde mental e emocional tem especial valor para que possamos cuidar ainda mais da população", destaca a vice-prefeita Paula Ioris.

O serviço de saúde é voltado a fortalecer os vínculos com a família e a comunidade, promover autonomia, evitar/reduzir as internações psiquiátricas e favorecer o exercício da cidadania por meio de atendimentos individuais e em grupo realizados pela equipe. "A saúde mental é uma demanda que tem crescido exponencialmente nos últimos tempos e que é uma das prioridades da nossa gestão. Com a abertura desse novo CAPS atendemos a uma demanda histórica pela ampliação dos serviços na área de saúde mental e proporcionamos, também, mais qualidade de atendimento aos usuários", salienta a secretária da Saúde, Daniele Meneguzzi.

Tanto o CAPS Integração como o CAPS Cidadania atendem egressos ou não de internações psiquiátricas, que podem buscar tratamento comparecendo de forma espontânea ou por meio de encaminhamento. Com o novo espaço, o CAPS Integração atenderá parte dos cerca de 450 usuários vinculados ao CAPS Cidadania, pois será referência para os moradores das regiões Norte e Oeste. Já o CAPS Cidadania atenderá os moradores das regiões Sul e Leste.