São Leopoldo autoriza enfermeiros a prescrever tratamento contra a dengue

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, ao lado do secretário municipal de Saúde Diego Pitirini, assinou o decreto que autoriza a implantação de classificação de risco e manejo para pacientes suspeitos de dengue. Pela normativa, os profissionais de enfermagem ficam autorizados a solicitar exames laboratoriais de hemograma e a prescrever hidratação oral, antitérmico, analgésico e a antieméticos, de acordo com a orientação. Demais casos, seguem com triagem da equipe e atendimento médico.

O titular da Saúde, Diego Pitirini, disse que essa medida vale apenas para casos de suspeita de dengue. "Estabelecemos todo um fluxo, uma normativa que está autorizando a partir da classificação de risco, que esses profissionais de ensino superior da enfermagem possam solicitar os exames e receituários conforme o protocolo, isso vai agilizar muito o atendimento, especialmente nas unidades de saúde", afirmou.

De acordo com Pitirini, as equipes de enfermagem já foram orientadas sobre a implantação da classificação de risco e do novo manejo dos pacientes suspeitos de dengue. Devido a proliferação do vírus, deve-se ficar atento aos sintomas que são: dor de cabeça e febre alta, dor atrás dos olhos, dor muscular, dor nas articulações, apresentar manchas vermelhas na pele, erupções na pele, náuseas, vômitos. Neste caso, a orientação é que a pessoa procure a unidade básica de saúde mais próxima de sua casa.