Restinga Sêca terá encontro para fãs do ferromodelismo

O Dia do Ferroviário é comemorado em 30 de abril, e para celebrar a data, Restinga Sêca sediará o 2º Encontro de Ferromodelismo, que reunirá amantes de trens e praticantes deste hobby da cidade e da região. O evento acontecerá das 10h às 16h30, na estação férrea da cidade. O evento também marcará o 1° Encontro de Ferroviários.

Além de exposição de diversas maquetes e acessórios ligados ao hobby, haverá a exposição fotográfica intitulada "Nos trilhos do Rio Grande" e a presença de representantes da Regional Sul da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF). De acordo com Luciano Coimbra, um dos responsáveis pela organização do evento, o que motivou a realização deste segundo encontro foi o sucesso do primeiro, realizado em 2019. "Após um período muito difícil, em razão da pandemia, decidimos que era o momento de realizarmos este evento, que agradará não apenas aos apaixonados por trens, mas a toda a população", afirma Coimbra, que também é vice-presidente da Associação de Ferromodelismo de Santa Maria.

O ferromodelismo é um dos hobbies mais antigos do mundo, e sua origem remonta ao período em que o transporte ferroviário foi adotado massivamente. As primeiras miniaturas de trens foram fabricadas por volta de 1830, por artesãos alemães. De lá para cá, muita coisa mudou, principalmente no Brasil, onde o transporte de passageiros pelas ferrovias deixou de acontecer, com exceção dos passeios turísticos. Mesmo assim, a paixão de algumas pessoas por este hobby se intensificou.

"O ferromodelismo é uma mistura de entretenimento, baseado em modelos de escala, e arte, pois os amantes deste hobby ficam fascinados quando começam a construir suas maquetes, fazer toda a parte de decoração e cenário e projetar as construções. É preciso ter capacidade de observação para se construir uma maquete, pois todo esse trabalho de reprodução do mundo real é totalmente artesanal", diz Lucas Frateschi, diretor da Frateschi Trens Elétricos.