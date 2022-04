Começa a duplicação da ERS-030 em Santo Antônio da Patrulha

O prefeito de Santo Antônio da Patrulha, Rodrigo Massulo, assinou a ordem de serviço que autoriza o início da duplicação do primeiro trecho da ERS-030 no perímetro urbano. A obra completa será realizada em três trechos, somando 2,2 km de extensão e totalizando um investimento de mais de R$ 18 milhões.

"É um dia histórico e de muita alegria para toda a comunidade, que sonhou, por mais de uma década, com esse acontecimento", disse o prefeito. A execução da obra conta com a parceria de CEEE e Corsan, para a adequação das redes elétrica, hidráulica e de esgoto que existem no local.

A adaptação destas estruturas em paralelo com a duplicação evita a necessidade de futuras obras específicas para este fim, resolvendo estas questões em uma única empreitada conjunta. "Uma obra dessa magnitude causará dias de transtorno, de trânsito interrompido e de máquinas trabalhando, mas esse trabalho conjunto com a CEEE e a Corsan reduzirá bastante a inconveniência para a população", explicou Massulo.

O primeiro trecho da duplicação tem 347 metros de extensão, permeando a rua Francisco José Lopes. Nesta etapa, serão investidos R$ 2,4 milhões. Estes recursos foram captados junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional em 2019.

O segundo trecho foi uma articulação da administração municipal junto ao governo do Estado, por meio do programa Pavimenta RS. Nesta etapa são 199 metros de duplicação, se estendendo pela Francisco José Lopes. Esta parte da obra será licitada ainda neste mês de abril. Os valores investidos serão de R$ 915 mil.

O terceiro trecho é o mais longo, abrangendo 1.170m da Francisco José Lopes. Nesta parte do projeto ainda estão previstas obras em algumas ruas estratégicas da cidade. O investimento em todos esses empreendimentos será de R$ 15 milhões.