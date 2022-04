Após dois anos, Torres volta a sediar o Festival de Balonismo

Após dois anos sem a edição por conta da pandemia, Torres volta a receber, a partir desta quinta-feira (14), o Festival Internacional de Balonismo, um dos mais tradicionais eventos do município do Litoral Norte. A atração retoma com algumas novidades, sendo a principal delas a inauguração da estrutura física e permanente do parque, inaugurado no ano passado e que será utilizado pela primeira vez para comportar o público e as atrações. A expectativa é de que mais de 300 mil pessoas circulem ao longo do feriado de Páscoa pela cidade.

O festival tem como ponto alto a competição entre os balões. Serão 71 no total, com a forma tradicional outros nove temáticos, com personagens e símbolos. A abertura será na quinta-feira, às 16h30, com um voo especial. Às 19h ocorre a abertura oficial. Já na sexta-feira, às 7h e 16h serão realizados os primeiros voos competitivos entre os balões, se as condições climáticas permitirem. Além disso, estão programadas duas Provas da Chave, ocasião em que os competidores irão duelar para alcançar um balão em forma do objeto - e quem chegar primeiro, leva um carro 0km. O evento deve distribuir, também, R$ 60 mil em prêmios.

O secretário de Turismo de Torres, Fernando Nery, relata a alta expectativa da prefeitura e dos comerciantes locais com o Festival de Balonismo deste ano. O evento é o ponto alto do município após o verão, por reunir turistas de todas as partes do Estado e, até mesmo, fora do Brasil. "Nosso festival tem a peculiaridade do tempo, visto que os balões só conseguem decolar em condições específicas, mas estamos esperando um grande público. Vamos ter dois finais de semana com competições, além de shows, a feira de produtos, praça de alimentação, pretendemos manter o giro de turistas e moradores ao longo de 11 dias de evento", complementou.

Outra grande atração do Festival é o Night Glow, espetáculo de balões iluminados que estarão no Parque, com eventos previstos para os dias 16 e 23 de abril, com carreata às 20h. Além destas duas apresentações, também haverá atividade noturna dias 18 e 19 de abril na Prainha, com um número menor de balões. Nestes dois dias, um espaço coletivo de lazer será disponibilizado Praça Borges de Medeiros, da Prainha, para a comunidade em geral ao ar livre e gratuito.

O ingresso para entrar no parque onde ocorre o Festival é de R$ 20,00. Há a opção da entrada solidária, que é R$15,00 mais um quilo de alimento não perecível. As entradas são diárias, e é permitido entrar e sair do parque até as 16h - depois, será cobrado um novo ingresso. O valor engloba os shows nacionais, previstos para as sextas-feiras e sábado. Para áreas VIP, há cobrança diferenciada.