São Leopoldo confirma Carnaval de Rua para o dia 30 de abril

A cidade de São Leopoldo realizará o desfile de Carnaval 2022 no dia 30 de abril na avenida Dom João Becker, em frente ao Ginásio Celso Morbach. O lançamento da maior festa popular do município foi realizado pelo prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, com o secretário municipal de Cultura e Relações Internacionais, Pedro Vasconcellos, e representantes das escolas de samba.

A prefeitura e as escolas de samba estão empenhadas para chegar com tudo pronto no desfile. "Carnaval em alto Astral" é o tema escolhido para o evento em 2022, em homenagem ao sambista Tom Astral, compositor, que faleceu devido à pandemia do Covid-19 em novembro de 2020.

A passarela oficial também ganhou o nome do músico, que fez história no samba e no carnaval, através do projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores. No evento também foram homenageados outros carnavalescos e familiares que foram vítimas da doença.

O prefeito Ary Vanazzi enfatizou que o Carnaval é um evento com importância histórica, cultural, política e ideológica para afirmação de um povo que ajudou na construção da cidade e quer ser respeitado. "Nós avaliamos que os trabalhadores e trabalhadoras vivem o Carnaval, transformam o evento em sentimento de cultura de participação social e popular", afirmou.

O Rei Momo, Ivo da Silva Júnior, ressaltou que a festa vai lembrar os entes queridos que partiram na pandemia. "O Carnaval está aí, estamos juntos e vamos fazer esta cultura e esta arte que é nosso legado e também das crianças", declarou ao convidar para que todos estejam na avenida dia 30. De acordo com o coordenador do Carnaval, Neno Baz, que acompanha o trabalho das escolas de samba, as agremiações estão preparando uma bonita apresentação para São Leopoldo ter um grande Carnaval.