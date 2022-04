Foram removidos os tapumes do Museu Casa Major Nicoletti, que foi revitalizado e muito em breve será reaberto à comunidade e visitantes em Gramado. No local, está sendo instalado um museu que conta a história e a cultura de Gramado e de seu povo. O objetivo é valorizar este patrimônio do município e aproveitar a grande movimentação de pessoas no local para promover um espaço de divulgação histórica e cultural. O secretário de Cultura, Ricardo Bertolucci comentou sobre a evolução do trabalho. "A emoção de ver essa casa de braços abertos para o mundo é singular. Depois de 13 meses, a casa do Major José Nicoletti Filho começa a ser devolvida para a comunidade com um papel fundamental: o de mostrar que desenvolvimento e respeito à história podem andar lado a lado", destacou.