Procura por atendimento em Venâncio Aires tem alta desde janeiro

Demandas reprimidas na pandemia e também a ampliação na oferta de serviços e atendimentos justificam o aumento em 45% nos atendimentos de saúde da rede pública, em Venâncio Aires. O percentual é referente à comparação no número de atendimentos, no período de 1º de janeiro a 8 de abril deste ano com relação a 2021.

A avaliação vem do secretário municipal de Saúde, Tiago Quintana, apresentando dados das unidades básicas de saúde, estratégias de saúde da família e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Conforme relatórios, em 2021 foram 43.541 atendimentos, enquanto que neste ano, no mesmo período de 63.545.

O prefeito Jarbas da Rosa destaca que o aumento no número de atendimentos é resultado da ampliação dos serviços de saúde à comunidade. "No ano passado fizemos a lição de casa, um diagnóstico na nossa rede de saúde e começamos a contratar profissionais. Temos consciência de que há muito a se fazer, nosso sistema de saúde estava descontruído, mas a gente está trabalhando, prova disso que a instalação do Centro de Especialidades Médicas aqui na região central", avalia o prefeito.

Outra alteração que visa atender os pacientes do município de forma mais eficiente e ágil nas unidades de saúde e diminuir a necessidade das pessoas em buscar o atendimento na UPA, é com relação ao encaminhamento dos atendimentos. Desde essa segunda-feira (11), metade das consultas de cada unidade será disponibilizada por agendamento e outra metade de acordo com a necessidade do dia, ou seja, por demanda. Com isso, a intenção é manter um número de atendimento para os casos de quem precisar com uma certa urgência o atendimento do profissional médico, evitando que o paciente precise ir até a UPA ou ao hospital São Sebastião Mártir.