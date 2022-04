Passagem de ônibus não terá reajuste em Santa Cruz do Sul

A prefeitura de Santa Cruz do Sul anunciou, nesta terça-feira (12/4), que pelo terceiro ano consecutivo a tarifa do transporte público coletivo não terá reajuste no município. O valor da passagem permanecerá em R$ 4,45. A divulgação ocorreu em ato em que foi apresentado o projeto de lei com medidas para a modernização e o equilíbrio econômico-financeiro do sistema.

Inicialmente, não está previsto nenhum subsídio ao sistema. Só haverá algum aporte do município em caso de déficit mensal. Nesse caso, o auxílio terá caráter social e será utilizado para o pagamento mensal das isenções. Atualmente, cerca de 45 mil pessoas podem utilizar o benefício em Santa Cruz do Sul, entre idosos, estudantes e pessoas com deficiência. O valor mensal a ser repassado pela Prefeitura poderá chegar a até R$ 152.4 mil.

"Além do decreto para a manutenção do valor, estamos propondo diversas ações com o objetivo de manter o sistema acessível aos milhares de trabalhadores que usam o transporte diariamente e garantir a qualidade e a eficiência do sistema de transporte público. Com a possibilidade, inclusive, de diminuir o preço da passagem no futuro", destacou a prefeita Helena Hermany.

Entre outras medidas apresentadas no projeto de lei que ainda depende da aprovação dos vereadores, está a proposta da criação da tarifa integrada, a ser praticada em viagens com baldeação para outro veículo. A proposta é que o segundo trecho seja gratuito se acessado em até 1h, processo que dependerá também da modernização do sistema de bilhetagem eletrônico, a ser implementado no segundo semestre.