Pinheiro Machado vai oferecer refeições nas escolas públicas

A secretaria de Educação, Cultura e Desporto de Pinheiro Machado dará início ao projeto "Prato Cheio de Dias Melhores". A iniciativa, prevista para iniciar na segunda quinzena de abril, tem o objetivo de oferecer almoço ao meio-dia e lanche no turno da manhã e no turno da tarde aos alunos da rede municipal de ensino.

Segundo a secretária de Educação, Jaqueline Castro dos Santos, haverá uma pesquisa prévia em cada escola para fazer um levantamento dos alunos que irão almoçar em suas dependências. "O aluno estar bem alimentado é um pré-requisito essencial para uma boa aprendizagem, por isso a merenda escolar é de extrema importância para aplacar a situação de insegurança alimentar e nutricional que alguns estudantes das escolas municipais se encontram", explica.

De acordo com a secretária, o projeto visa contribuir para uma melhora expressiva no formato de alimentação escolar vigente. "Com o projeto em ação será possível oferecer duas refeições para os alunos matriculados em escolas em período parcial, o que contribui para uma oferta de refeições mais elaboradas e que cubram mais - e melhor - as necessidades nutricionais durante o período letivo", complementa Jaqueline.

Conforme explica a nutricionista Fabiane Mena, cada faixa etária precisa de um número específico de calorias por dia e na escola deve ser atingido uma porcentagem das necessidades nutricionais diárias em energia, em macro e micronutrientes. "Para alcançar esse número condizendo com as idades, é preciso ter uma refeição completa. Para evitar que seja servida fora de horário, o projeto objetiva servir almoço e lanche nas escolas onde as duas alimentações ainda não são ofertadas", pontua.