Rombo da Previdência municipal aumenta em Caxias do Sul

Se o fundo previdenciário de Caxias do Sul fosse uma pessoa, ele estaria prestes a entrar no cheque especial. E de maneira irreversível - a menos que adote medidas severas e imediatas. O alerta partiu do prefeito Adiló Didomenico, que fez a analogia em audiência pública na Câmara de Vereadores. O relatório atuarial concluído recentemente estima que o custo patronal total com o Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor (FAPS), ligado ao Instituto de Previdência e Assistência Municipal (IPAM), ficará acima de 93% no próximo ano. A estimativa é de que o município tenha de arcar com custo suplementar de mais de R$ 394 milhões em 2023.

O déficit do IPAM-FAPS, que já era grave até dois anos atrás, piorou a partir da pandemia e de seus efeitos devastadores na economia como um todo, mas particularmente, a local. Em 2020, Caxias do Sul destinou, além da parcela patronal de 16,92%, mais de R$ 139 milhões com uma alíquota de contribuição suplementar de 28,04 %. No ano seguinte, em adição aos 16,92% da parcela patronal, foram outros R$ 220 milhões como contribuição suplementar, sendo que a progressão da alíquota suplementar saltou para 42,04%. A estimativa de custo patronal total para 2022 é de 67,46%, cabendo ao município bancar o aporte de R$ 242 milhões como contribuição suplementar, além da patronal.

A situação piora quando se examinam os indicadores para 2023. A estimativa de custo patronal total para o próximo ano entra na rota de aproximação dos três dígitos: 93,87%. Para arcar com o custo suplementar da Previdência municipal, dos cofres públicos de Caxias do Sul devem sair mais de R$ 394 milhões. "O município vai sangrar R$ 1 milhão por dia. Se não fizermos nada, o ano que vem será apenas para pagar servidor, aposentadoria e algo de educação e saúde. Mais nada. Esse cenário é muito real. O cenário atual é muito pior do que o esperado", adverte o prefeito.

Para além dos cenários de preocupação, a consultoria Lumens Atuarial, responsável pelo estudo que trouxe uma realidade considerada surpreendentemente negativa pelo Executivo municipal, apontou também possíveis alternativas para contornar os custos. De acordo com o levantamento, na melhor das hipóteses, se iniciado imediatamente, o trabalho tomará alguns anos e diversas administrações. A ideia é mitigar o estrago.

O relatório da consultoria Lumens Atuarial revelou que atualmente Caxias do Sul tem uma proporção de 1,48 servidor ativo para cada aposentado. Um índice minimamente saudável para as contas de qualquer fundo previdenciário seria acima de 2,5 servidores ativos para cada aposentado. "O problema não é exclusivo de Caxias do Sul, mas a nossa média entre contribuintes e inativos é que é baixa. Por outro lado, fomos elogiados por ainda conseguirmos pagar estas contas e estarmos buscando solução antes de entrar em prejuízo", pondera a vice-prefeita Paula Ioris.