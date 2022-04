Mercado Público de Rio Grande recebe festival gastronômico

Nos dias 14, 15, 16 e 17 de abril acontecerá o Festival de Gastronomia do Mercado Público do Rio Grande. O evento é uma realização da prefeitura do Rio Grande, com apoio de empresas locais. O Mercado Público estará aberto ao público com horários especiais e haverá muita comida típica, música ao vivo, peixe assado, caça ao ninho, casa do coelho, artesanato e uma série de outras atrações preparadas para a comunidade rio-grandina. O funcionamento do Mercado será de acordo com os horários definidos. Na quinta, sexta-feira, e sábado, o local funciona entre 9h até às 22h. Já no domingo, dia de Páscoa, o Mercado estará aberto para compras e visitação entre 9h até às 15h.