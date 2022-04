Santa Cruz do Sul anuncia aporte de R$ 40 milhões em escolas

Com previsão de investimentos iniciais de mais de R$ 40 milhões, a prefeitura de Santa Cruz do Sul lançou, em cerimônia que contou com a participação de autoridades, diretores de escolas, servidores municipais e lideranças empresariais, um amplo plano de educação para a rede pública municipal. O objetivo é garantir uma educação acolhedora, inclusiva e com a melhoria significativa da estrutura, apostando em tecnologia e com ações de prevenção à violência.

Dividido em sete eixos - educação infantil, tecnologia, segurança nas escolas, energia, pedagógico e infraestrutura nas escolas - o plano foi apresentado em detalhes pelo secretário municipal de Educação, João Miguel Wenzel. A iniciativa contempla novas escolas de educação infantil, compra de vagas na rede privada para zerar a fila de espera, repasse de notebooks a todos os professores da rede, computadores, telas interativas e chromebooks para todas as escolas, instalação de fibra óptica para conexão à internet e oferta de acesso a dados móveis aos estudantes, entre muitas outras ações.

Dentre os maiores investimentos está a segurança das escolas, com aplicação de recursos da ordem de R$ 6 milhões. A iniciativa complementa o Pacto Santa Cruz pela Paz e consiste na instalação de câmeras e de uma central de monitoramento para garantir a segurança de pais, alunos e professores. Também a energia fotovoltaica será amplamente utilizada nas escolas, gerando significativa economia aos cofres municipais no médio prazo.

Outra ação de grande impacto junto à comunidade escolar ocorrerá na Escola Menino Deus que passará a ser a primeira da cidade a oferecer ensino em tempo integral. No que tange à infraestrutura, pelo menos 10 escolas - entre educação infantil e Ensino Fundamental - serão ampliadas por meio de construções modulares para garantir o suprimento da demanda de vagas.

De acordo com o secretário João Miguel Wenzel, o plano traz ações já realizadas, em andamento e a serem concretizadas. Ele avalia o Mobiliza Educação como um grande passo. "É um plano que vai gerar um impacto muito forte para uma educação de qualidade, são investimentos que se traduzem em modernidade, pensados para a promoção de um ensino de acordo com a época em que vivemos", avaliou.