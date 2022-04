Restaurante Popular de Uruguaiana é reaberto ao público

O Restaurante Popular de Uruguaiana foi reaberto na segunda-feira (11) ao público. No local serão servidas refeições para pessoas cadastradas. Até o momento, há 178 usuários cadastrados, sendo que o limite é de 250 refeições diárias.

Para se cadastrar para as vagas restantes, é preciso apresentar RG, CPF, comprovante de residência, extrato de benefício social ou comprovante de renda, na sede da Secretaria, no setor de CadÚnico. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Podem se cadastrar aposentados e pensionistas com renda de até um salário mínimo nacional; amparados pelo benefício de Prestação Continuada BPC; idosos com renda de até um salário mínimo nacional; pessoas em situação de rua ou imigrantes nessas condições; pessoas de baixa renda, tendo como renda per capita 1/2 (meio salário mínimo nacional, por membro da família); e estudantes participantes do Programa Jovem Aprendiz. Nesta segunda-feira, os cadastrados receberam uma carteira de identificação de usuário.