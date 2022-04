Santa Cruz do Sul apresenta projeto de duplicação de trecho da BR-471

A duplicação do trecho da BR-471, que corta a área urbana de Santa Cruz do Sul, avançou mais algumas casas. Na segunda-feira (11), em reunião no Salão Nobre da Prefeitura, representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) receberam o projeto da primeira etapa da obra.

O órgão federal esteve representado no ato por Hiratan Pinheiro (superintendente regional), Carlos Vieira e Marcos Ribeiro. Pinheiro frisou que o projeto representará um grande acréscimo à segurança da rodovia. "Vendo essa grande união de Santa Cruz do Sul, o DNIT está mobilizado para atender a essa demanda", afirmou.

O trecho inicial da duplicação está orçado em R$ 20 milhões, através de recursos federais do Finisa e prevê a construção de alças laterais em cerca de 2,5 km, facilitando o acesso a empreendimentos às margens da rodovia. A duplicação do trecho urbano de 9 km da BR-471, do entroncamento com a RSC-287 até o Distrito Industrial, municipalizado em 2014, vai garantir o melhor escoamento da produção das empresas instaladas na via, além de mais segurança e trafegabilidade para todos que transitarem pela pista.

A prefeita Helena Hermany destacou o importante papel que a Associação de Entidades Empresariais de Santa Cruz do Sul (Assemp) desempenhou na iniciativa. A entidade arcou com o investimento na elaboração do projeto de duplicação. "A Assemp aceitou o convite para ser parceira no projeto de duplicação", recordou. Helena agora conta com a celeridade do DNIT na tramitação da proposta, para que a obra possa ser licitada o mais breve possível. "Esta é uma obra que trará progresso e fará a diferença na região", declarou.