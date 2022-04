Pelotas inicia campanha para arrecadar roupas

A prefeitura de Pelotas começou a se preparar para atender as pessoas em situação de vulnerabilidade com a chegada das temperaturas mais baixas. Antes mesmo do início da tradicional Campanha do Agasalho, a Secretaria de Assistência Social (SAS) e a Defesa Civil do município iniciaram a arrecadação de roupas, calçados e cobertas para que ninguém sinta frio neste inverno.

Embora as pessoas fiquem mais sensíveis e contribuam mais com doação quando o frio está intenso, é importante que as ações comecem logo para que a equipe da prefeitura tenha agasalhos para oferecer desde os primeiros dias mais amenos. São necessárias roupas masculinas, femininas, infantis, calçados, toalhas, lençóis e cobertas quentinhas. A atenção dos doadores deve estar na qualidade do que for entregue, pois cerca de 30% de tudo que é arrecadado precisa ser descartado por estar sem condições de uso. São roupas rasgadas, sujas, meias e calçados faltando par.

Para doar basta comparecer à sede da secretaria, à rua Marechal Deodoro, 404. Além disso, a equipe pode buscar as doações, caso não haja possibilidade de o doador levar. Basta entrar em contato pelo telefone (53)3309-3600 que as doações serão buscadas, quando for possível, dentro da escala de saídas.