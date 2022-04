Parobé quer ampliar oferta no Pronto Atendimento 24h

A prefeitura de Parobé irá encaminhar à Câmara de Vereadores um projeto que autoriza o município a ampliar o serviço de Pronto Atendimento 24h de atenção básica, prestado no Hospital São Francisco de Assis. Segundo o prefeito Diego Picucha, a ideia é solucionar alguns problemas que estão sendo enfrentados pela comunidade no atendimento de atenção básica no hospital, como o longo tempo de espera. "Pretendemos aumentar o número de médicos que prestam atendimento diariamente na atenção básica do hospital, colocando um profissional com carga de 24 horas e outro de 15 horas todos os dias. E na segunda-feira, que é o dia que tem o maior gargalo de atendimento, colocaremos mais um médico extra, de 12 horas. Queremos ainda aumentar o valor da hora médica, tornando as vagas mais atrativas para os profissionais médicos que pretendemos contratar. Nossa ideia é que, com essas ações, possamos solucionar os problemas da demora no atendimento para a nossa comunidade", destaca.

O prefeito explica ainda à comunidade que a prefeitura não tem a gestão direta sobre o hospital. "O São Francisco de Assis é gerido por uma associação que tem autonomia administrativa. O serviço que o município contrata do hospital é o pronto atendimento voltado a atenção básica. Tudo que é emergência, urgência ou internação, ou seja, média e alta complexidade, é de responsabilidade do governo do Estado ou Federal", explica. Outro ponto destacado por Picucha, é que outra medida que será exigida da gestão do hospital será que o mesmo não atenda pessoas de fora da cidade na atenção básica.