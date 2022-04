Com atendimento em alemão, Estrela lança patrulha rural

A prefeitura de Estrela, em parceria com a Brigada Militar, lançam na quarta-feira (13) o serviço da Patrulha Rural. A atividade, que será desenvolvida por uma guarnição específica, deverá ampliar a segurança junto à área rural, ao mesmo tempo em que permitirá uma resposta efetiva do policiamento ostensivo.

Segundo o comandante da Brigada Militar, major Fábio Kuhn, o atendimento será diferenciado, pois os policiais que atuam na Patrulha Rural falam o idioma alemão. "Para muitos moradores isto é fundamental, pois a compreensão das demandas e dos problemas - por parte da população - passa pelo entendimento do idioma. Falar alemão estreita também a relação entre os policiais e os moradores atendidos pela patrulha", frisa.

Junto da Patrulha Ambiental, o município apresentará o projeto de georreferenciamento das propriedades rurais. A iniciativa, inspirada no modelo de Chapecó, em Santa Catarina, tem por objetivo acelerar a resposta em uma situação de emergência. O sistema catarinense já está em funcionamento há 20 anos, tornando-se referência neste tipo de atendimento.

O coordenador do gabinete de Segurança Pública, Marcelo de Abreu Fernandes, revela que a prefeitura contratou uma empresa especializada para realizar o serviço de mapeamento via GPS, para atualizar as informações sobre o interior de Estrela. "A empresa contratada utilizará as coordenadas de satélite para identificar as propriedades. Cada morador receberá um código, que será fixado em frente à residência, para uma melhor identificação", explica.