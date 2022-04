Prefeitura recebe a posse de área da Maesa em Caxias

A prefeitura de Caxias do Sul, por meio da secretária de Cultura, Aline Zilli, recebeu as chaves da antiga Metalúrgica Abramo Eberle S/A (Maesa). A medida ocorreu pois agora não há mais bens arrematados em leilão da antiga empresa, que ocupava o prédio e que necessitavam ser retirados para possibilitar o uso.

Após a realização de vistoria conjunta com as secretarias de Planejamento, Meio Ambiente, Segurança Pública e Proteção Social, Cultura e Procuradoria-Geral do município, foi assinado o Termo de Recebimento de Chaves e realizada a entrega das chaves dos portões do complexo, que agora ficam de responsabilidade da secretaria da Cultura. O administrador da massa falida, Nelson Cesa Sperotto, e o síndico do imóvel e funcionário da mesma, Roosevelt Araújo, participaram da vistoria e entregaram as chaves que mantinham em posse até então.

Com a retirada total dos bens, a prefeitura pode agora iniciar os trabalhos no espaço que era ocupado pela fundição. Os maquinários que estão no local, que são tombados pelo patrimônio histórico cultural, já integram o acervo do município. "Mais uma etapa vencida. Agora, com a posse definitiva e integral, recebemos o imóvel da forma como tem que ser entregue ao município", disse a secretária.

O projeto de ocupação da Maesa, apresentado pelo município, com estudo detalhado dos edifícios com a definição da vocação de cada espaço, agora entra para uma próxima etapa, com abertura dos editais de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI). O prédio está sob vigilância da Guarda Municipal.