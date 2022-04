Sapucaia do Sul reabre prédio da Biblioteca Pública Municipal

A prefeitura de Sapucaia do Sul reinaugurou a Biblioteca Pública Municipal Euclides da Cunha, localizada no bairro Santa Catarina. Em ato solene, a nova área, grafitada pelo artista Luciano Cranio, foi reaberta para a comunidade e irá funcionar das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

O novo espaço tem cerca de 60 metros quadrados e conta com um acervo de 3.5 mil livros. Além das obras de revitalização, o espaço também está equipado com computadores e mobiliários. A reforma da biblioteca foi custo zero à administração municipal. Através de mão de obra dos funcionários da secretaria de cultura, serviços de revitalização do espaço, como pinturas, acessibilidade e grafitagem do prédio possibilitaram um ambiente acolhedor.

De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Marcelo Verissimo, a cerimônia de inauguração consolida um trabalho pela cultura e o incentivo a leitura. "Fico muito feliz em estar reabrindo a biblioteca para a nossa comunidade. É um dia muito importante para a cultura de Sapucaia do Sul. Estamos oportunizando um espaço de pesquisa para as crianças e também para a comunidade em geral", comentou. Para empréstimos de livros, é preciso ter um cadastro que pode ser feito no local mediante apresentação do RG e comprovante de endereço.