Teutônia quer usar R$ 180 mil para criar mutirão que deve zerar fila de espera por cirurgias vasculares

Vereadores de Teutônia aprovaram dois projetos de lei para a área da saúde. O texto autoriza a destina de R$ 180 mil para realização de 39 cirurgias na especialidade vascular. Com este valor, o município realizará um mutirão de cirurgias para zerar a fila de espera de pacientes que aguardam pelo procedimento desde março de 2018 à fevereiro de 2022.

A partir disto, o tempo de espera por procedimentos cirúrgicos para pessoas encaminhadas neste ano irá reduzir, pois o atendimento será normalizado novamente, sem a necessidade de aguardar por anos na fila. O projeto de lei autoriza a prefeitura utilizar o valor de R$ 200 mil, oriundos de emendas parlamentares destinadas à atenção primária, para realizar exames complementares acumulados em função da alta demanda e da pandemia, considerando que todos os exames solicitados com urgência, pelos médicos, já foram realizados. A grande maioria dos pacientes que aguardam na fila por exames como endoscopia disgestiva alta, ecografias, colonoscopia, exames cardiológicos, entre outros, serão contemplados em virtude deste projeto.

O prefeito, Celso Aloísio Forneck, destaca a importância dos procedimentos e a necessidade de terminar com a fila. "Quando se trata de saúde não se pode esperar muito tempo, quanto antes a pessoa for atendida e o problema for diagnosticado, melhores serão as condições do tratamento. Por isso, estamos investindo para zerar a fila de espera por cirurgias, que estavam acumuladas desde 2017, assim como, diversos tipos de exames. Também estamos em busca de profissionais médicos e especialistas, como no caso de pediatras, para ampliar a oferta dos serviços nos postos de saúde", relata.