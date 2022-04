Novo cultivar de kiwi é aprovado para produção no interior do RS

Pesquisadores do Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Fruticultura (Cefruti) do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, localizado em Veranópolis, conseguiram registrar recentemente a cultivar de kiwi Tewi no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Agora, viveiristas podem produzir mudas para comercialização, e os produtores podem adquiri-las para instalar os pomares, legalizando assim toda a cadeia produtiva da cultura na encosta superior da Serra do nordeste do Rio Grande do Sul.

"Foram sete anos de pesquisa. A demanda veio dos produtores, justamente pelas características agronômicas e adaptativas da nova cultivar", explica a pesquisadora do Cefruti e doutora em Melhoramento Genético de Plantas, Cláudia Fogaça. Conforme Cláudia, são plantas com boa adaptação, vigor e produtividade alta, de 25 a 30 toneladas por hectare. "As primeiras produções ocorrem, geralmente, após o quinto ano de cultivo. Os frutos são de forma arredondada, tamanho médio e capacidade de armazenamento de até quatro meses", afirmou.

A cultivar de kiwi Tewi é originária das Ilhas Canárias, na Espanha, e pertence à espécie Actinidia deliciosa, a mais amplamente cultivada pelo mundo. "Apresenta excelentes propriedades nutricionais, com alto teor de minerais e conteúdo de vitaminas, sendo um dos frutos com maior conteúdo de vitaminas A e C", esclarece Cláudia.

A pesquisadora conta que a Tewi foi selecionada para o registro no Mapa por apresentar adaptabilidade às condições climáticas da Serra Gaúcha, além do interesse dos produtores pela cultivar, por possuir baixa necessidade de frio hibernal e pela alta produtividade, apresentando elevados índices de brotação e fertilidade.