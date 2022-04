São Leopoldo conclui reforma da UBS Vila Baum

Mais uma obra do programa Nova Saúde São Leo foi entregue nessa quinta-feira (7). Após 2 anos sem atendimento, a Unidade Básica de Saúde (UBS) da Vila Baum volta a atender a população a partir da próxima segunda-feira (11). Ela se junta ao Centro do Idoso e à UBS Madezatti, recentemente inauguradas.

Diante dos moradores, o prefeito Ary Vanazzi falou da importância de se investir em saúde preventiva. “Quanto mais perto da comunidade a gente atender, menos será o gasto com transporte, menos pessoas adoecem, menos gravidade terá o caso”. Vanazzi destacou ainda a importância do Sistema Único de Saúde (Sus) num momento em que a população perde poder aquisitivo no país. “Se não fosse o Sus, a situação do povo estaria ainda pior. Em São Leopoldo não vamos desistir de melhorar a vida de quem mais precisa. Temos que pegar o dinheiro que o país tem e dar dignidade para as pessoas, dar condições para que todos tenham gás e comida no prato”, ressaltou.

O secretário da Saúde Diego Pitirini demonstrou satisfação em finalmente entregar a obra e reafirmou que o projeto final prevê a utilização do prédio da frente, situado no mesmo terreno da Travessa Castro. “Reformamos parte de uma área cedida pela associação de moradores. Mas nosso objetivo é reformar a estrutura da frente”, salientou. Para concluir a reforma, a Prefeitura precisou superar embargos burocráticos relativos à posse da área.

A UBS contará com dois consultórios clínicos, ambulatório, recepção, cozinha e banheiros. Ao longo da semana, haverá tendimento de médico pediatra, clínico geral, além de enfermeira e técnica de enfermagem. Participaram da reinauguração os vereadores Marcel Frison, Nestor Schwertner, Rogel Corrêa, o Tarzan, e Alessandro da Silva, o Lemos, e a secretária-adjunta da Saúde Patrícia Basotti.