Reservação de água e construção de açudes são temas de capacitação em Montenegro e São Sebastião do Caí

Extensionistas e agricultores de 28 municípios dos vales do Caí e Taquari participaram na terça e na quarta-feira (5 e 6) de duas capacitações, uma em Montenegro e outra em São Sebastião do Caí, sobre reservação de água e construção de açudes no Programa Avançar na Agropecuária do Governo do Estado. Como parte do eixo estratégico Irriga+RS, que objetiva viabilizar a construção de estruturas de armazenamento de água, reduzindo assim os efeitos da estiagem. A política pública será operacionalizada pela Emater/RS-Ascar, vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr).





Em ambos os encontros, extensionistas da Emater/RS-Ascar repassaram orientações para a elaboração de projetos de microaçudes para usos múltiplos, com prática de campo para simulação de dimensionamento para escavações. "A intenção geral é qualificar os participantes para a utilização de sistemas de reservação de água adequados dos pontos de vista técnico e ambiental para utilização na irrigação das propriedades e para uso na dessedentação animal", salienta o extensionista da Emater/RS-Ascar e coordenador dos projetos na região, Marcelo Brandoli.





Como parte da atividade, o extensionista da Emater/RS-Ascar Gelcy Baugarten abordou a legislação na reservação da água e obtenção de outorga de direito do uso da água ou sua dispensa e quais os critérios de enquadramento para cada tipo de licença. Em um segundo momento, os participantes realizaram levantamento de dados a campo, fechando o dia com atividade prática com o uso da planilha Irrigater - programa desenvolvido pela Emater/RS-Ascar que simula projetos de açudes barrados ou escavados e de irrigação por aspersão ou gotejamento - em atividade ministrada por João Sampaio.





Brandoli observa que as ações do tipo tem sido prioridade no Estado, especialmente após um ano em que a agricultura sofreu bastante com a estiagem, o que compromete o potencial produtivo das lavouras e pastagens. "Nesse sentido, é importante estar preparado para esse tipo de adversidade, o que garante estabilidade para as propriedades e um melhor planejamento de ações", analisou, lembrando ainda que a política pública tem priorizado os municípios gaúchos que tiveram o decreto de emergência homologado pelo RS.





Por meio do Avançar, objetiva-se a construção de aproximadamente 6 mil estruturas de armazenamento de água em todo o Estado. Cada um dos projetos contempla 24 horas/máquina de escavadeira hidráulica ou equipamento similar. Os recursos para a execução estão previstos no programa orçamentário "Redução do Impacto da Estiagem e Qualificação da Infraestrutura no Campo". Dúvidas podem ser sanadas com os extensionistas da Emater/RS-Ascar da região.