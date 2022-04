Cooperagri de Teutônia apresenta balanço de atividades

Parceira da Emater/RS-Ascar, a Cooperativa Agroindustrial São Jacó (Cooperagri) de Teutônia apresentou na terça-feira (5) a representantes da imprensa um balanço de suas atividades no ano de 2021, bem como o seu novo presidente, Edson Ricardo Dahmer, empossado em recente assembleia com os associados. Dahmer ocupará o cargo até 2024, substituindo Aloísio Mallmann, que passa a ocupar o cargo de vice-presidente.





Fundada em 2007, a entidade conta atualmente com 540 associados. Durante a apresentação, o gerente administrativo e financeiro Lício Sulzbach fez um resgate histórico da cooperartiva, que surge em 1983, se consolidando em 1989 como uma Associação de Prestação de Serviço e Assistência Técnica (Apsat). Nesse contexto, o papel da Emater foi fundamental, contribuindo para que nos tornássemos aptos a prestar serviços de sacagem e armazenagem de grãos, recorda Sulzbach.





Atualmente com um faturamento líquido de R$ 27 milhões no último ano mais de 17% acima da meta, que era de cerca de R$ 22,9 milhões -, a Cooperagri celebra os números favoráveis mesmo em um contexto de crise. Somente nos últimos seis anos tivemos um crescimento de 427%, passando de 180 associados para os atuais 540, salienta Mallmann. Em um cenário de alta dos preços de insumos, os representantes da entidade destacam como diferencial a oferta de rações personalizadas para os associados.





Não é por acaso que 48% da comercialização é de rações e concentrados, que são elaborados a partir de análises que envolvem necessidades bastante específicas e que, ao final, darão um melhor resultado para os agricultores, com possível aumento de produtividade. Se um animal, por exemplo, tem algum problema de casco, a sua alimentação é ajustada para que seja sanado, explica Sulzbach, ao citar que no mix de produtos da cooperativa há mais de 80 tipos de rações.





Para a Emater/RS-Ascar, que atua em parceria com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) do Governo do Estado, o crescimento da Cooperagri é motivo de celebração. Com o apoio do serviço de Extensão Rural e Social, a cooperativa acessou uma série de políticas públicas, como o Fundo Estadual de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais (Feaper), que em 2018 concedeu aporte financeiro no valor de R$ 499.800,00 para a implantação de 408 placas de produção de energia solar fotovoltaica, com o valor podendo ser quitado em até cinco anos, com bônus adimplência de 80%.





À época, esta foi a primeira usina de energia fotovoltaica instalada no Vale do Taquari, o que permitiu uma redução de custos, sem impacto ao meio ambiente, possibilitando um melhoramento da gestão como um todo. Desde 2018 a economia foi de mais de R$ 300 mil em energia elétrica, frisou Mallmann. Para o supervisor da Emater/RS-Ascar Marcelo Brandoli, o fortalecimento da cooperativa é benéfico para a região e para fora dela. De certa forma nos deixa orgulhosos fazer parte dessa história, reforçou.





Os números favoráveis, que geraram uma resultado líquido de mais de R$ 2,2 milhões em 2021, permitiram à cooperativa o repasse para a conta Capital Social de R$ 300 mil, sendo este valor originário das sobras de 2021. Em paralelo, a assembleia também autorizou a devolução de um montante de mais de R$ 500 mil para os 18 associados remanescentes da extinta Apsat, fruto da capitalização inicial da entidade. Fora os outros tantos projetos em andamento, para aquisição de outros equipamentos, implantação de sistema de rações peletizadas e aquisição de terras, entre outros, finaliza Sulzbach.