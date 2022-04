Caxias do Sul é finalista do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor

O Município de Caxias do Sul está dentre os finalistas da etapa estadual do Prêmio Prefeito Empreendedor, entregue anualmente pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Nesta edição, concorrem 90 projetos, de 43 municípios, inscritos em oito categorias. O resultado será divulgado no dia 19 de abril, em Porto Alegre. Posteriormente, os projetos vencedores de cada categoria representarão o Rio Grande do Sul na etapa nacional, na cerimônia que acontece em maio, em Brasília.

Caxias do Sul é finalista na categoria Sala do Empreendedor, com o Plano de Recuperação Econômica Pós-covid (CredCaxias). O programa, coordenado pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, oferece crédito e capacitações para micro e pequenas empresas.

Para o titular da pasta, Élvio Gianni, o CredCaxias estar na final da premiação é um grande reconhecimento da assertividade das ações do governo municipal. “Estamos criando políticas públicas para quem tem mais necessidade, que são os microempreendedores, dando crédito e capacitação, um grande diferencial em comparação com outras linhas de crédito existentes no mercado.”

Foram inscritos 105 projetos e 90 passaram à etapa final. Para avançar, passaram por avaliações técnicas de comissões formadas por especialistas de entidades representativas, universidades e órgãos de controle.