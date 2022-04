Acil de Lajeado promove treinamento para aperfeiçoar técnicas de Recrutamento e Seleção

A Associação Comercial e Industrial de Lajeado (Acil), através do seu Programa de Qualificação Empresarial (PQE), promove nos dias 12 e 13 de abril o treinamento “Recrutamento e Seleção”. A programação, destinada à profissionais que atuam nos departamentos de desenvolvimento humano das organizações será realizada na sala de treinamentos da entidade, das 19h às 22h15min.

Com carga horária total de oito horas, a capacitação será ministrada pela instrutora Luana Böckel. Os temas abordados no treinamento compreendem desde os conceitos básicos de recrutamento e seleção de talentos; como perceber linguagens corporais ocultas durante processos seletivos; técnicas necessárias para processos de seleção assertivos nas empresas e organizações.

As vagas para o treinamento são limitadas. Inscrições devem ser feitas antecipadamente através do fone (51) 3011-6900, e-mail [email protected] ou Whatsapp (51) 9 9822-7134. Empresas associadas do PQE têm acesso gratuito. Para sócios da Acil, o investimento é R$ 136,00; não sócios pagam R$ 197,00.