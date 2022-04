RGE inaugura base operacional em Estrela

A RGE distribuidora de energia, em parceria com a empresa Cristel de Encantado, inaugurou nesta quinta-feira (7), no interior de Estrela, uma base operacional para atuar na manutenção das linhas de distribuição de eletricidade na região. O espaço, instalado no Distrito de Novo Paraíso, comporta seis equipes de manutenção, com 40 funcionários especializados em realizar reparos na rede elétrica. A meta é oferecer uma resposta mais ágil em situações de falta de eletricidade.





A solenidade de inauguração foi acompanhada pelo vice-prefeito de Estrela, João Carlos Schäfer. A abertura da base faz parte do conjunto de metas que a distribuidora apresentou, como plano de ação para elevar a qualidade da prestação de serviço na região. “Estrela vive um longo problema com falta de energia, mas hoje percebemos que há um esforço para mudar esta história. Nosso município recebeu, no ano passado, 473 novas empresas e elas precisam de energia e de estabilidade no fornecimento. Com este serviço inaugurado hoje, acreditamos que esta demanda será suprida”, disse Schäfer.





O diretor executivo da Cristel, Anderson Castoldi, destaca que com a ampliação – a empresa de Encantado que atua há 35 anos no mercado – a unidade amplia em 50% sua capacidade operacional, oferecendo segurança, agilidade e confiabilidade. “Para nós é uma honra fazer parte deste projeto de investimento da RGE na região do Vale do Taquari”, comentou.





Segundo o presidente da Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat), Sandro Hermann, os gestores públicos têm comprometimento com a ampliação dos serviços em energia. “Quando falta luz o primeiro número telefônico a ser chamado é o da RGE, o segundo é o do prefeito. Hoje estamos felizes pois de um problema estamos construindo novas soluções”, destacou. A solenidade foi prestigiada ainda pelo secretário municipal de Administração e Segurança Pública, César Augusto Pereira da Silva, e o secretário municipal de Agricultura, Douglas Sulzbach. O presidente da Câmara de Vereadores, Márcio Mallmann, e o vereador Douglas Daroit também marcaram presença.





No mesmo dia em que a RGE ampliou o atendimento à região, a empresa Geração Própria – que comercializa painéis fotovoltaicos para produção de energia solar – abriu seu centro operacional e logístico, também em Estrela. A unidade, localizada em Novo Paraíso, emprega 80 profissionais e escolheu o município para a instalação da planta. A meta é encerrar o ano de 2022 com mil projetos de geração de energia instalados. “A escolha por Estrela é estratégica, por conta do acesso, estrutura e proximidade de outras regiões. Queremos criar laços com este município”, disse o sócio João Goerck.





Em sua saudação, o vice-prefeito de Estrela João Carlos Schäfer destacou a importância da produção de energia solar como uma alternativa moderna e sustentável para a economia. “O município de Estrela se alegra em receber esta empresa que nos escolheu para criar raízes em nossa região. É mais um investimento que rende recursos e desenvolvimento para nosso município”, comenta.





A empresa é administrada pelos sócios João Goerck, Marcos Pies, Ricardo Parckert e Jean Soares. Além do vice-prefeito, acompanharam o evento os secretários municipais de Agricultura, Douglas Sulzbach, e de Administração e Segurança Pública, César Augusto Pereira da Silva. O vereador Valderez Oliveira da Rosa também acompanhou o evento.