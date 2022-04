Pacto pela Paz é lançado oficialmente em Santa Cruz do Sul

Foi lançado na noite da última quarta-feira (6), pela prefeita Helena Hermany, o Pacto Santa Cruz pela Paz, programa de prevenção à violência que busca trilhar um caminho de paz para toda a sociedade. Santa Cruz do Sul é o terceiro município gaúcho a adotar a iniciativa - também existe em Pelotas e Lajeado.

O programa busca envolver as diferentes forças da sociedade, com foco na redução da violência e da criminalidade, baseado em 27 ações divididas em dois eixos: Prevenção e Aplicação da Lei. A administração municipal pretende, através da iniciativa, tornar Santa Cruz do Sul uma das cidades mais seguras do País.

Antes do lançamento, foram cerca de seis meses de trabalho para a formatação do projeto, sob apoio técnico do Instituto Cidade Segura, com diversas reuniões de planejamento e encontros de capacitação de cerca de 800 profissionais.

A prefeita municipal, Helena Hermany, destacou que as políticas públicas de maior impacto surgem do contato com a vida real, com as dores e esperanças das pessoas. E a violência, antes restrita às grandes metrópoles, passou a assolar as cidades do interior e trazer intranquilidade às famílias de todas as classes sociais.

Por isso, o governo municipal foi em busca de uma iniciativa que trouxesse soluções possíveis para o problema. Conforme a prefeita, o programa propõe uma nova visão sobre a segurança pública: preventiva, proativa, multidisciplinar, integrada e baseada em evidências. “Vamos combater o crime juntos, cuidando de ações ostensivas e também da prevenção”, explicou. A prefeita estima que, no total, pelo menos 20 mil famílias serão beneficiadas diretamente com ações de educação socioemocional.

O secretário de Governança e Relações Institucionais, Everton Oltramari, coordenador do Pacto Santa Cruz Pela Paz, explicou que o programa foi formulado a partir do envolvimento de várias secretarias municipais, órgãos de segurança, Ministério Público, Poder Judiciário, entidades empresariais, instituições de ensino, igrejas, clubes de serviço, entre outros agentes.

Além das ações focadas na educação e na família, Oltramari enfatizou as iniciativas centradas na aplicação da lei. Serão aplicados cerca de R$ 10 milhões em tecnologia de segurança, o maior investimento da história do município na área. Também haverá o fortalecimento da Guarda Municipal, com a intensificação de ações e operações integradas de fiscalização para combater a desordem, a perturbação do sossego, violência doméstica e homicídios.

O plano prevê ações territoriais para manter a cidade urbanizada, limpa, sinalizada, florida e bem iluminada. “O Pacto será nosso compromisso coletivo: vamos empenhar todos os esforços possíveis para disputar o futuro de cada criança que nasce e cresce em Santa Cruz do Sul”, defendeu.

Convidada de honra do evento, a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, elogiou Santa Cruz do Sul por iniciar o projeto. O município da Zona Sul foi pioneiro na implantação de um programa de prevenção à violência no Estado. “Reconhecer e assumir essa responsabilidade exige coragem. Eu parabenizo a prefeita Helena pelo espírito público que esta decisão exige”, comentou.