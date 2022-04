Tramandaí vai retomar Festival Nacional de Peixes e Frutos do Mar

A maior festa gastronômica do Estado, que por dois anos não foi realizada devido a pandemia, retorna em 2022. A Prefeitura de Tramandaí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desporto, irá realizar entre os dias 29 de Junho e 17 de Julho, a 31ª edição do Festival Nacional de Peixes e Frutos do Mar.

Nesta quinta-feira (7), uma reunião no gabinete do Prefeito Luiz Carlos Gauto projetou ações e definiu detalhes do evento na Capital das Praias. Diferentes setores da Administração Municipal estavam no encontro, que tratou das áreas de estrutura, logística, alimentação, administração, financeira, segurança, saúde, marketing, divulgação, artística, sanitária, transparência, fiscalização, obras, limpeza e manutenção.

“Todos aqui já atuaram de alguma maneira na organização do Festival Nacional de Peixes e Frutos do Mar e por isso mesmo esta reunião serviu para alinhar as ideias e acertar com antecedência os detalhes para que tenhamos uma festa organizada, bonita e segura. Teremos com toda a certeza um grande evento para a nossa população e visitantes”, disse o Prefeito Luiz Carlos Gauto.

A tradicional tainha assada na brasa foi um dos temas da reunião, que visa manter a qualidade do prato principal do Festival Nacional de Peixes e Frutos do Mar, que terá uma ampla praça de alimentação e diferentes ramos da área gastronômica presentes, além das feiras que compõem a festa.

“Teremos shows em nível nacional e espaço para artistas locais. Projetamos algumas novidades e também a manutenção de ações que foram um sucesso na última edição. Estamos pensando em todos os detalhes para que tenhamos uma grande festa”, salientou o Secretário de Turismo e Desporto Rojoel Amaral.

Participaram da reunião. além do Prefeito Luiz Carlos Gauto, o Secretário de Turismo Rojoel Amaral, Secretária de Administração Carine Ribeiro, Secretário de Indústria e Comércio Guto Machado, Secretário de Obras Márcio Batata, Secretário de Segurança, Direitos Humanos e Trânsito Claudiomir da Silva Pedro, Contador Geral Cristiano Rambo, Coordenador da Vigilância em Saúde Victor Ilha, Assessor de Transparência e Ações Institucionais Maxwell Bernardes, Administradora do Controle Interno Adriana Trindade, Tesoureiro Alessandro Mena Rodrigues, Oficial Administrativo Tesoureiro Anderson Jesus André e o Diretor do Departamento de Licitações Luis Antonio Consul Machado.